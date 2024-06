Affari Tuoi, "ci salutiamo così": ultima puntata per Amadeus, come lo accolgono in studio

01 giugno 2024 a

Grande commozione nello studio di Affari Tuoi per quella che non solo è l'ultima puntata della stagione ma anche l'ultima condotta da Amadeus, che a partire dalla prossima stagione televisiva si trasferirà al canale Nove. Un inizio di trasmissione un po' particolare, quindi, per il conduttore, che è stato accolto dal pubblico in studio con un grande applauso e uno striscione con su scritto "Grazie Ama" con un cuore. Il padrone di casa, allora, ha ringraziato "il meraviglioso pubblico di Rai 1 e del delle Vittorie" e ha affermato che "ci salutiamo col sorriso".

Tristi i commenti degli affezionati telespettatori sui social. "L’ultima puntata di affari tuoi con amadeus sono tristissima", ha scritto un utente sulla piattaforma X. Un altro invece: "Vivendo molto molto male questa ultima puntata di #affarituoi con ama". E ancora: "Oggi è l'ultima puntata di un programma che ha tenuto compagnia a milioni di italiani grazie a quest'uomo al quale ci siamo tutti affezionati per la sua immensa bontà, ironia, genuinità e umanità. Amadeus ci hai alleviato le giornate mancherai tantissimo GRAZIE", oppure "Non riesco a vedere l’ultima puntata di affari tuoi con ama come faremo da settembre". In molti hanno fatto riferimento al fatto che la puntata, essendo l'ultima, dovrebbe almeno finire bene per chi gioca: "Essendo la puntata finale, dovrà finire bene per forza dai #AffariTuoi".