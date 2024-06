Jannik Sinner numero 1 anche dell'Auditel: ecco le cifre sbalorditive

Klaus Davi 07 giugno 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE ( Tennis in tv)

Nuova giornata trionfale per lo sport italiano. Dopo sci, atletica, rugby, motociclismo e l’agognata qualificazione della nostra Nazionale di calcio agli Europei, arriva la consacrazione in diretta tv del nostro Jannik Sinner che da lunedì prossimo sarà ufficialmente il nuovo numero 1 del tennis mondiale. Ovvio che l’impatto sull’Auditel sia stato importante.

A cominciare da Eurosport, il network sportivo di Warner Bros. Discovery che trasmette in esclusiva gli incontri del Roland Garros: martedì pomeriggio la diretta del match Sinner-Dimitrov ha segnato 586mila spettatori e il 7.1% di share, record per un quarto di finale Slam, col picco di 778mila spettatori nel tie break del terzo set. Ma a essere coinvolto è stato tutto l’apparato di Rai, Mediaset, La7 e Sky.

Nonostante i dati Auditel ieri fossero disponibili solo per fasce orarie, a causa dello sciopero Nielsen, centri media come OmnicomMediaGroup hanno stimato per i servizi e le numerose dirette dedicate all’evento un aumento di share fino a 1 punto percentuale in talk come Tg2 Post o nei Tg serali che hanno addirittura aperto con Sinner. Gira un vento nuovo in Italia come ha detto qualcuno? Sul piano delle discipline sicuramente sì e la cosa positiva è, oltre agli effetti dirompenti sull’ascolto, l’impatto a livello internazionale di queste vittorie.