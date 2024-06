Striscia la Notizia, una bomba all'ultima puntata: tam-tam sul tg satirico

07 giugno 2024 a

a

a

Sabato 8 giugno terminerà la 36esima stagione di Striscia la notizia, il telegiornale satirico in onda su Mediaset. "Tutti questi anni ci è capitato di anticipare tante cose, dai vincitori di Sanremo alla Terra dei Fuochi, dalle plusvalenze del calcio al granchio blu esploso la scorsa estate. Dai trucchi dei borseggiatori a quelli delle mascherine e del Superbonus", ha dichiarato Antonio Ricci lo scorso 21 settembre durante la presentazione della nuova stagione. E anche quest’anno Striscia ha dimostrato di saper anticipare il futuro.

Già, Striscia la Notizia si è confermata ancora una volta la veggente della televisione italiana. Come nel caso Ferragnez, quando lo scorso gennaio aveva previsto la rottura tra Fedez e Chiara Ferragni. O, ancora, quando grazie a un fuorionda rubato ad Andrea Giambruno, fu capace di interrompere la relazione tra l'ex conduttore Mediaset e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Una notizia che ha fatto letteralmente il giro del mondo. Ma non c'è solo gossip. Anche in occasione del Festival di Sanremo il Gabibbo sapeva tutto già da tempo. Pinuccio, infatti, da febbraio scorso indagava sul caos alla finale della competizione musicale, dopo che in moltissimi hanno segnalato al tg satirico anomalie e criticità su cui la tv di Stato non sembra intenzionata a dare spiegazioni. Nella sua inchiesta per Rai Scoglio 24 ha svelato che in totale le preferenze non validate sarebbero circa 7 milioni, a fronte del milione e 600mila di quelle registrate.

Clamorosa Striscia, fa lo spot alla Lucarelli. "Come ha reagito la Hunziker" | Video

Ottimi risultati per Striscia anche sul versante social. Il Gabibbo ha raggiunto ogni settimana 3.917.000 dalla pagina Facebook (+7% rispetto alla passata edizione), 1.792.000 dal profilo Instagram (+46% rispetto alla passata edizione) e 2.367.000 da TikTok (variazione rispetto passata edizione non disponibile).