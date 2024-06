De Girolamo-Semprini, il balzo nella prima settimana in onda: le cifre del successo

Klaus Davi 09 giugno 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Estate in diretta)

Anche questa vicenda (come quella di Pino Insegno) dovrebbe suggerire una riflessione ai vertici dei network televisivi italiani e agli addetti ai lavori. La Tv è fatta sì di contenuti, di professionalità, di bravura tecnica. Tutto vero. Ma bisogna pure investire sui volti, le cosiddette “facce”.

La coppia Nunzia De Girolamo-Gianluca Semprini guida per il secondo anno consecutivo il contenitore estivo di Rai 1 Estate in diretta e ottiene buoni ascolti a pochi giorni dalla partenza: questa settimana ha consentito al pomeriggio della rete ammiraglia di balzare partendo dal 10% di share fino a picchi del 24% mantenendo una media attorno al 20 dopo le 17. E questo nonostante un clima di guerra che inevitabilmente distrae il pubblico dall’infotainment. Giovedì abbiamo visto tanta cronaca: una scaletta piena di news sulla tragedia del Natisone, sulla scomparsa di Greta Spreafico in Veneto, sulla giovane lanciata dal cavalcavia, ma anche un lungo spazio dedicato a Ballando con le Stelle.

"Se sono arrivato a 43 anni lo devo solo a mamma": Francesco Facchinetti, bordata contro papà Roby

Oggi si consuma tutto velocemente e accade che conduttori capaci vengano accantonati frettolosamente per un flop. A volte insistere paga. Parliamo sia di Semprini che della De Girolamo: entrambi incappati in programmi che non si sono imposti subito sul mercato, ora sembrano aver ingranato la marcia.