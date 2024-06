Maratone elettorali, gli over-50 sono benzina per i talk: fuori le cifre

Klaus Davi 12 giugno 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Maratone elettorali)

Mentre le analisi sul pronunciato astensionismo in queste ultime Europee giustamente abbondano in tutti i talk, cerchiamo di capire se una simile “apatia” abbia interessato anche le trasmissioni tv. Secondo i calcoli di OmnicomMediaGroup complessivamente domenica sono stati oltre 5 milioni gli italiani che hanno seguito le dirette tv. Le migliori prestazioni sono state fornite da Enrico Mentana su La7 e Bruno Vespa su Rai 1 entrambi con 1,2 milioni di spettatori circa.

Considerando l’intera platea televisiva a quell’ora, parliamo di circa il 65% del totale collegato. Quindi tenendo fede al campione Auditel e che è fortemente indicativo (16.100 famiglie, il cosiddetto SuperPanel) sono già chiari i trend. Il pubblico per lo più composto da over 50 certifica tutti i segnali emersi nelle scorse settimane: il pronunciato disinteresse dei giovani in primis e gli share più deboli al sud di quasi tutte le trasmissioni.

La lezione che da questi dati possiamo ricavare è che la “sete” di politica c’è e che cresce con l’avanzare dell’età del panel. Ma ancora più importante: 10/15% del campione Auditel analizzato è grosso modo identificabile con gli il popolo degli astenuti. Una percentuale che segue i talk che per ora non vota ma potrebbe rivedere la propria opinione. Chi sarà più convincente potrebbe sicuramente assicurarsi una parte di questi voti.