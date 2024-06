Overland, i viaggi estremi catturano lo share

Klaus Davi 16 giugno 2024 a

Vi proponiamo Tele...Raccomando, la rubrica di Klaus Davi

CHI SALE (“Overland”)

Davvero sorprendente l’ottimo share di Overland, lo storico format documentaristico Rai giunto alla 22esima edizione, ognuna delle quali corrisponde a una spedizione in giro per il mondo. Rai3 in questi ultimi pomeriggi ha mandato in onda in replica le spedizioni 15 e 16 tenendo medie di 650.000 spettatori e dell’8% di share con picchi di 900.000 teste pari al 9%.

Anche giovedì, per la prima parte della spedizione 16 sulle strade degli Inca, tra Bolivia e Perù, risalente al 2015, quasi 600.000 utenti e l’8.1% col percorso da La Paz al Lago Titicaca, tra strade sterrate pericolosissime e scenari mozzafiato. Protagonista è sempre Beppe Tenti, escursionista ed esploratore che nel 1995 ha creato questa fortunata serie. Dal 2010 capospedizioniere è diventato suo figlio Filippo. Un docu-reality in linea col target di Rai 3 che vede gli over 55 a punte del 9% di share, quindi un pubblico maturo con buona capacità di spesa. Cosa attrae di questi programmi? Sicuramente la qualità tecnica delle immagini ma anche la voglia di “evadere” dopo un lungo periodo in cui i viaggi, soprattutto quelli più impegnativi, non sono stati possibili. Il successo di Overland però dimostra che il binomio Rai e qualità (concetto già evidenziato a proposito di Rai2) è tutt’altro che un ossimoro.