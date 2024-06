Soliti ignoti, la stoccata ad Amadeus: "Nove delude sull'innovazione”

15 giugno 2024 a

Dopo diversi anni di conduzione in Rai e di gestione del Festival di Sanremo, Amadeus ha preferito cambiare aria per affrontare una nuova sfida. Il presentatore televisivo è infatti approdato sul Nove, raggiungendo così il collega Fabio Fazio. A convincerlo è stato sicuramente lo stipendio da capogiro, ma anche la libertà di proporre format innovativi in grado di catturare l’attenzione del pubblico. Intanto, però, Discovery si è presa Soliti Ignoti che andrà in onda da settembre (con un titolo diverso). Ma non tutti sono entusiasti di questa scelta.

Alessandro Cecchi Paone, per esempio, non le ha mandate a dire. Sul settimanale Nuovo Tv ha commentato la scelta di Amadeus di riproporre in sostanza gli stessi format che avevano già riscosso successo negli anni passati. "Nove delude in quanto a innovazione - ha dichiarato il giornalista -. Chi cerca qualcosa di nuovo resterà deluso”. E le ultime notizie che arrivano sui programmi in onda sul Nove sembrano dare ragione proprio a Cecchi Paone.

Stando a quanto riportato da Sorrisi.com, il sito internet di Tv, Sorrisi e Canzoni, Amadeus condurrà La corrida sul Nove in autunno. Lo storico format è di fatto il papà di tutti i talent show che fu inventato da Corrado. Si tratta di uno dei pilastri dell’intrattenimento italiano, non solo in tv: nacque come programma radiofonico nel 1968, mentre sul piccolo schermo debuttò nel 1986, presentato proprio da Corrado fino al 1997. Dopo la morte del conduttore lo show ebbe al timone anche Gerry Scotti (tra il 2002 e il 2009), Flavio Insinna (nel 2011) e Carlo Conti (tra il 2018 e il 2020).