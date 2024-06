Che sarà, "onorata di lavorare con voi, buon vento": Serena Bortone dice addio?

17 giugno 2024 a

a

a

"Sono stata onorata di lavorare con voi in questa nostra grande azienda di servizio pubblico": Serena Bortone lo ha detto salutando il pubblico di Che sarà, la sua tramissione in onda su Rai 3 arrivata alle battute finali. Le sue parole, però, hanno fatto pensare a un addio più che a un arrivederci. Anche perché la conduttrice non ha dato appuntamento al prossimo autunno.

"Questa è l'ultima puntata, io voglio ringraziare tutti - ha detto ieri, al termine dell'ultima puntata del programma -. Ringrazio voi, a casa, che ci avete seguito e supportato e che siete cresciuti puntata dopo puntata. Grazie dell'affetto e del sostegno, vi auguro una buona estate e soprattutto, di cuore, buon vento". Il suo discorso, insomma, è apparso come un vero e proprio addio alla Rai. Nelle scorse settimane era scoppiata la polemica sul caso dello scrittore Antonio Scurati, il cui monologo sul 25 aprile sarebbe stato cancellato dalla trasmissione della Bortone, come riferito dalla stessa conduttrice in un post sui social.

"Non parlerei di fascismo se la smettessero". Serena Bortone sbotta in diretta | Video

Viale Mazzini, dal canto suo, ha sempre negato la censura, parlando di "disallineamenti", cioè di incomprensioni tra le varie strutture del programma; e ha sostenuto che quel post abbia danneggiato l’azienda, creando un'enorme polemica sul nulla. Per questo, poi, è stato aperto un procedimento di verifica da parte dell’azienda, che non si è ancora concluso. In ogni caso, la trasmissione della Bortone sarebbe finita nel mirino dei vertici Rai ben prima della polemica su Scurati per via di ascolti considerati non soddisfacenti. Secondo il Corriere della Sera, la giornalista sarebbe ricorsa a una formula generica per salutare il suo pubblico probabilmente perché non sa neanche lei cosa succederà. I palinsesti autunnali verranno chiusi entro la settimana e poi saranno presentati a Napoli il 19 luglio.