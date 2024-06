Alessandra Mussolini lascia Donno di sasso: "Io lo ho attaccato alle spalle"

19 giugno 2024 a

Si parla della rissa in Aula alla Camera da David Parenzo a L'aria che tira su La7, nella puntata deòl 19 giugno. In studio c'è Leonardo Donno del Movimento 5 stelle, che sarebbe stato aggredito dopo aver portato un Tricolore al ministro Roberto Calderoli e che ha sporto querela per lesioni e tentate lesioni, e c'è anche Alessandra Mussolini di Forza Italia, la quale comincia a dare dei consigli a Donno.

"Tu sei stato troppo incerto all'inizio, io sai come ho fatto con Borghezio?", tuona la Mussolini. "L'ho attaccato alle spalle. Ho preso un tricolore, bello enorme, una badierona e lo ho avvolto tutto nel tricolore, così. Fantastico. Era strategia parlamentare", conclude la forzista.

Donno sembra un po' perplesso. Ma ieri il deputato pentastellato, parlando dal palco di piazza Santi Apostoli, a Roma, alla manifestazione delle opposizioni ’A difesa della Costituzione e dell’unità nazionale', ha detto: "Non ci faremo intimorire. Se sventolare tricolore è una provocazione sventoliamolo più forte. Se spaventa le destre sventoliamolo piu forte". Fino a "mandarli a casa".

Il deputato nell’atto depositato ai carabinieri indica i deputati Igor Iezzi e Stefano Candiani della Lega e Federico Mollicone, Enzo Amich e Gerolamo Cangiano di Fratelli d’Italia. In merito all’aggressione subita nell’esposto, ora all’attenzione dei carabinieri di piazza Venezia, si ipotizzano i reati di lesioni e tentate lesioni.