Reazione a catena, rovinata la festa de Le Specialiste: "Una recita", "Asilo nido". Volano insulti

Eccoci nello studio di Pino Insegno, siamo ovviamente a Reazione a Catena, il quiz in onda su Rai 1 ogni sera, il gioco delle parole e delle loro catene. La puntata di cui stiamo parlando è quella di mercoledì 19 giugno.

Alla vigilia, la vittoria de "Le specialiste", tre giovani ragazze che arrivano da Bari e provincia. Le tre si sono aggiudicate il titolo di campionesse per poi cimentarsi all'Ultima catena, il gioco finale in cui si compete per il montepremi. E anche in questo caso avevano azzeccato la soluzione finale, mettendo le mani però su un premio che, taglio dopo taglio, si era fatto molto risicato: 1.938 euro.

Bene, il punto è che nella puntata successiva Le specialiste si confermano campionesse. E si qualificano all'Ultima catena con un montepremi potenziale pari a 81mila euro. Un ultimo atto piuttosto semplice, almeno stando ai commenti del pubblico a casa, che su X si raccoglie per dire la sua su quanto si vede nello studio di Reazione a Catena.

Parola dopo parola, ecco che arrivano a dover indovinare quella finale. Il lemma di partenza è "linea", quello da indovinare inizia per "in" e finisce per "o". Il terzetto composto da Eleonora, Noemi e Dominga, che aveva fatto percorso netto - insomma aveva azzeccato tutti gli elementi della catena - decide di comprare il terzo elemento, dimezzando il montepremi a 40.500 euro. Come risposta Le specialiste propongono "indirizzo". Risposta che si rivela essere corretta: il montepremi è cosa loro e in studio esplode la gioia delle tre pugliesi. Già, iniziano ad essere soldi.

Ma come detto, su X montavano le proteste. Sia per la semplicità dell'Ultima catena, sia contro le tre. Per esempio un'utente azzannava: "Onestamente il programma con queste tre tizie sembra solo una recita, non un gioco televisivo". Poi Luc: "Stasera il livello dell'ultima catena è prepotentemente tornato al di sotto del minimo sindacale. Da scuola dell'infanzia ad asilo nido", picchiava durissimo. Kate si limitava a un laconico "catena abbastanza semplice". Tesi confermata da Francesca: "No è talmente semplice...", commentava con stupore. Appuntamento alla prossima puntata.