L'aria che tira, Emiliano sulla Salis: "L'occupazione abusiva è un'ingiustizia totale", sinistra in tilt

"È giusto o sbagliato occupare le case?". È questo il tema della punta di oggi, mercoledì 26 giugno de L'aria che tira, il talk show politico di La7 condotto da David Parenzo. Nello studio televisivo si è infatti discusso delle recenti dichiarazioni di Ilaria Salis. La neo eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra aveva rivendicato la sua militanza nel movimento di liberazione per le case. E, di conseguenza, aveva anche ammesso di non aver alcuna intenzione di saldare il debito di 90mila euro accumulato con l'Aler. Tra sostegno e prese di distanza, la vicenda dell'occupazione abusiva dell'ex insegnante della casa popolare a Milano, in zona Navigli, è diventata oggetto di dibattito tra maggioranza e opposizione.

Michele Emiliano, ospite nel salotto televisivo di Parenzo, ha voluto dissociarsi da tutti quelli che sostengono le ragioni di Ilaria Salis. "Innanzitutto l'occupazione abusiva di case popolari è un reato - ha spiegato l'ex magistrato -. È un reato che peraltro impedisce a chi lo commette di partecipare alle graduatorie di assegnazione delle case popolari. La graduatoria non è una prepotenza o un errore come ho sentito dire - ha continuato il governatore -. Si tratta di un modo per assicurare che avvenga secondo le regole per tutti. Altrimenti favoriremmo quelli che sono aggressivi e che si vanno a prendere le cose contro chi invece rispetta la legge e attende di conoscere chi ha più diritto in funzione delle malattie, dei figli, del reddito".

Il governatore della Puglia ha poi spiegato che quello della Salis non può essere considerato al pari di un atto di disobbedienza civile perché "non colpisce il soggetto che è in ritardo per le assegnazioni regolari. Ma, al contrario, colpisce gli altri compagni di sventure. È un'ingiustizia totale", ha concluso Emiliano.