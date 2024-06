Iris, la riscossa dei cow-boy: che schiaffone (in tv) a Elly Schlein e campo largo

Klaus Davi 27 giugno 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Iris)

Mentre la sinistra si aggrappa a un’improbabile narrazione secondo cui il “campo largo” avrebbe vinto le recenti elezioni solo perché è stata strappata Campobasso al centrodestra, le curve Auditel ci danno elementi sociali davvero degni di nota.

Elly Schlein (è un suo diritto) parla di riscossa, ma nel Paese reale è veramente così? Intanto grazie a OmnicomMediaGroup abbiamo rilevato come i film in cui una prevale la figura di un uomo forte e “macho” siano più popolari rispetto a quelli in cui il maschio è “metrosexual” e “inclusivo”. Ennesimo esempio è il risultato dello storico western del 1968 L’ultimo colpo in canna con Glenn Ford in onda martedì in prime time su Iris: 500mila spettatori e il 3 per cento di share con punte del 4 per un plot che nel finale propone un duello tra due rivali in amore con un esito a sorpresa che impenna lo share fino al 5%.

Matrimoni in tv, il segnale debole che rivela in che direzione stiamo andando

Ottimo anche l’esordio su Rai 3 per Massimo Giletti che ha superato l’8% con lo speciale Ustica: una breccia nel muro, puntando su rivelazioni inedite sulla strage del 1980. Era un rischio per la Rai proporre su “Telekabul” un conduttore non omologato al pensiero unico, ma l’azzardo è stato ampiamente premiato.