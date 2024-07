Rita Dalla Chiesa spiana Ilaria Salis: "Ho visto gente piangere"

02 luglio 2024 a

"Io credo sia sbagliato anche stare qui a parlarne. Per molti anni ho parlato di case abusive, ho sentito storie, visto lacrime di gente che aveva impiegato tutta la vita per mettere in piedi una casa e poi gli è stata occupata e nessuno ha fatto nulla". Così ha esordito Rita Dalla Chiesa nel suo intervento su Ilaria Salis, la nuova eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra al centro della bufera mediatica.

L'ex insegnante di Monza, con un post su Instagram, ha infatti rivendicato la sua militanza nel movimento di lotta per la casa. E la sua "confessione" social ha scatenato il dibattito tra chi sostiene che la proprietà sia un diritto sacro e inviolabile e chi, invece, difende il gesto di "disobbedienza civile" della Salis.

“Siamo venuti a scoprire che la Salis ha occupato per anni una casa e allora è venuta fuori il suo pensiero sul problema casa.” #DallaChiesa #quartarepubblica pic.twitter.com/h4n4MlgGs3 — Quarta Repubblica (@QRepubblica) July 1, 2024

Rita Dalla Chiesa, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, ha parlato della curiosa coincidenza che ha riguardato Ilaria Salis. Secondo la deputata di Forza Italia, l'ex insegnante avrebbe portato alla luce il tema delle case libere solamente dopo che si è saputo della sua occupazione abusiva. "La Salis non ha puntato i fari sul problema delle case, siamo venuti a scoprire che lei aveva occupato abusivamente una casa e da allora - ha sottolineato Dalla Chiesa - ha tirato fuori questa cosa delle case libere che dovrebbero essere assegnate a chi sta aspettando, ma questo lo stiamo già dicendo noi da anni".