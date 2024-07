Tv8, Robin Hood fa il pieno di share nonostante Alberto Angela e Del Debbio

Klaus Davi 07 luglio 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (TV8)

Qualcuno la definisce una favola proto-populista, qualcun altro una metafora del Cristianesimo riletta secondo criteri medievali, a prescindere da come la si percepisce e da come la si è vissuta, guardando i dati d’ascolti totalizzati da Tv8 nella serata di giovedì, questa leggenda narrativa poi divenuta anche un mito cinematografico non ha perso la sua attrattiva.

Oltre 500mila, con punte di 600mila, e il 3.5% di share sul canale 8 del digitale terrestre in competizione con pesi massimi come Temptation Island su Canale 5, che ha stravinto la serata col 27% di share, Noos di Alberto Angela su Rai 1 e Dritto e rovescio su Rete4 con la premier Meloni ospite. Avrà giocato anche un ruolo la presenza nel ruolo di protagonista di Kevin Costner, macho gentile che continua ad ammaliare le masse, simbolo di una cinematografia anni ’90 di cui si sono perse un po’ le tracce con questi film ultratecnologici post-moderni.

Crociere di Nozze, voglia di vacanze con la soap austriaca: il colpaccio di Rai 2

I momenti in cui Robin Hood riesce finalmente a uccidere il perfido sceriffo di Nottingham, a liberare i prigionieri e a sposare Lady Marian rappresentano i veri picchi della messa in onda del film, così come il ritorno a sorpresa del re Riccardo Cuor di Leone, interpretato dall'altro gigante Sean Connery, con la curva che si alza fino al 5%. E ci fanno capire che lìeroe che rubava ai ricchi per dare ai poveri affascina ancora la platea.