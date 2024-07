Reazione a Catena, sconcerto su Rai 1: "Grosse te***!", il concorrente la risolve così

R.T. 09 luglio 2024 a

A Reazione a Catena, il Quiz di Rai 1condotto da Pino Insegno, l’imprevisto è all’ordine del giorno e, molto spesso, è scatenato dalle parole, che sfuggono come ladre e possono creare imbarazzo. Scoppia, così, il caos tra i telespettatori per via di una definizione “molto hot”, per un tele-quiz per famiglie, sciorinata dal gruppo de “I Sali Minerali”, trio campione del programma, composto da Federica, Andrea e Ludovica. Ma cosa avranno mai potuto dire di tanto sconveniente i Sali Minerali? Cosa ha scatenato la bufera ironica sui social? E come avrà reagito il padrone di casa, Pino Insegno?

Il fatto è questo, nel corso de “L’Intesa Vincente”, game in cui due concorrenti si rimbalzano a colpi di parole ed il terzo deve indovinare a cosa si riferiscano, i Sali Minerali hanno dato vita ad uno scambio particolarmente affascinante. La parola da indovinare, infatti, era “PETTORALI”. Quindi Ludovica e Andrea hanno intrapreso una strada molto scivolosa per far indovinare il termine a Federica. Questo lo scambio: “COSA – HAI – GROSSI – T** - MASCHILI”.

La parola censurata, com’è facile da intuire, faceva riferimento al seno femminile, ma con un termine più colloquiale, informale, insomma da bar. E lo stesso Andrea, nel momento in cui l’ha pronunciata, ha emesso uno sguardo sbigottito, come di chi non sapeva se avrebbe potuto pronunciarla su Rai Uno. La regia, che segue la diretta, non è stata abbastanza tempestiva da bippare il concorrente, così lo scivolone è andato in onda e in diretta. Sul web si sono scatenati, i telespettatori hanno cominciato a dirne di ogni, da “ma cosa ho appena sentito” a “lui dice t** e si spaventa, perché pensa non si possa dire”. Alla fine, comunque, i campioni sono tornati a casa a mani vuote, perché nel gioco finale non sono riusciti a capire cosa accomuna "Stato" e "Naturale". Le iniziali del termine sono "Co" e la vocale finale è la "e". I Sali Minerali puntano su "Corrente", ma la parola giusta è "Confine". I campioni, così, dovranno rimandare la rincorsa al montepremi alla nuova puntata.