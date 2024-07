Canale 5, The Family fa subito centro: la Turchia fa godere Mediaset

Klaus Davi 11 luglio 2024 a

a

a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (The Family)

Se non è invasione poco ci manca. Le produzioni turche ormai rappresentano una colonna portante del day time soprattutto di Mediaset. Ma attenzione, non è un fenomeno locale. Titoli come Terra amara, Endless Love o Brave and Beautiful sono distribuiti in un centinaio di Paesi nel mondo, compresi Usa e America Latina, dove hanno quasi soppiantato le telenovelas. Ora la new entry su Canale 5 è The Family, piazzato nel pomeriggio dopo Endless Love. E lunedì ha fatto subito centro: 1,7 milioni di spettatori e il 20% di share.

Il titolo su cui ha puntato il marketing del Biscione per l’estate è una sorta di rivisitazione in chiave “anatolica” della leggendaria serie I Soprano. Certo, siamo lontani dall’ironia corrosiva con cui la saga statunitense satireggiava il microcosmo di cosa nostra. Tuttavia la traduzione turca del celebre affresco del New Jersey si caratterizza soprattutto per il protagonista, Aslan Soykan, boss di una potente famiglia criminale di Istanbul, che s’innamora di una psicologa di diversa estrazione.

Immortale Robin Hood: pieno di share contro Alberto Angela e Del Debbio

Ecco la sostanziale differenza: la trama turca punta molto più sull’aspetto sentimentale. Ed è già un successo, sia in termini qualitativi che quantitativi, secondo OmnicomMediaGroup perché attinge da un bacino che vive l’onnipresenza di eventi sportivi con un certo fastidio e cerca alternative. E questa sembra funzionare.