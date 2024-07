Fiorello, "addio alla Rai: Amadeus lo ha convinto". Bomba di Dagospia, terremoto in tv?

10 luglio 2024 a

Si torna a parlare di televisione. O meglio, di "mercato" televisivo. A farlo è Dagospia, in uno dei consueti "flash" proposti dal sito di Roberto D'Agostino. Poche righe per dar conto di un'indiscrezione che, in questo caso, ha del clamoroso: Fiorello, infatti, sarebbe pronto a passare a Nove, il canale del gruppo Discovery che cerca di imporsi come polo televisivo di riferimento (si pensi agli arrivi di Amadeus, Fabio Fazio e Maurizio Crozza, tra gli altri).

Dunque, largo al flash di Dagospia: "Daje e daje, Amadeus in modalità caterpillar avrebbe finalmente convinto quel ca***dubbi di Fiorello, che non aveva nessunissima voglia di lavorare ancora in Rai, a entrare nella famiglia Discovery", spara Dago.

Amadeus, Flavio Insinna e Di Martino: sta per iniziare la guerra dei quiz

E ancora, aggiunge che Fiorello potrebbe approdare alla nuova rete ovviamente con un programma tutto suo e che "entro fine luglio sarebbe attesa la firma del contratto, a settembre il debutto dello showman siculo...". Ovviamente, solo indiscrezioni. Per ora né conferme né smentite. Per certo, soprattutto nei giorni dell'addio di Amadeus alla Rai, si era fatto un gran parlare del possibile addio anche di Fiorello, che però era stato smentito da tutte le parti in causa. Di sicuro c'è che Viva Rai 2, il programma del mattino dello showman, non è in palinsesto per la prossima stagione, questo proprio per volontà di Fiorello che, spiegava, vorrebbe misurarsi con un nuovo format, che però non sarebbe ancora stato individuato.