Ilaria Salis, bordata-Dalla Chiesa: "Non capisco perché parliamo di lei"

18 luglio 2024 a

a

a

"Tra i nuovi eletti, noto che si continua a parlare di Ilaria Salis, eletta di recente. Francamente non ne capisco il motivo. Ci sono tanti altri europarlamentari eletti che lavoreranno con impegno e discrezione". Così Rita Dalla Chiesa ha commentato tutte le voci che ormai da mesi circolano sull’eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra. La parlamentare di Forza Italia, ospite di 4 di Sera, si è lasciata andare a un duro sfogo contro l'ex insegnante. "Dobbiamo solo aspettare, e vedere adesso cosa sarà capace di fare, cosa dirà e come si comporterà - ha spiegato Dalla Chiesa -. Mi auguro che prenda seriamente il proprio lavoro e dimostri il suo impegno. Ricordando, comunque, che ci sono per lei ancora dei problemi di ordine legale da risolvere".

Non è la prima volta che Dalla Chiesa si scontra con l'eurodeputata di AVS. In passato aveva infatti criticato con forza la scelta di Salis di intestarsi il tema della lotta per la cosa solo dopo che si è saputo della sua occupazione abusiva di un alloggio popolare a Milano. "La Salis non ha puntato i fari sul problema delle case. Siamo venuti a scoprire che lei aveva occupato abusivamente una casa e da allora ha tirato fuori questa cosa delle case libere", aveva dichiarato a Quarta Repubblica.

Video su questo argomento Ilaria Salis, ecco cosa fa durante il discorso della von der Leyen

La deputata di Forza Italia ha poi commentato la rielezione di Roberta Metsola a presidente del Parlamento europeo, sottolineando l'importantissimo traguardo raggiunto. "'È importante stasera, anche attraverso questa trasmissione, celebrare la rielezione di Roberta Metsola, che ha ottenuto un voto plebiscitario di grande rilevanza - ha sottolineato Dalla Chiesa -. Le mando un augurio sincero per il suo successo, poiché questa rielezione rappresenta un traguardo importantissimo".