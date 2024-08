Canale 5 gode, la soap turca vola anche d'estate: l'intuizione di Pier Silvio Berlusconi

Klaus Davi 02 agosto 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Canale 5)

Proprio non c’è verso di staccare gli, o meglio, le aficionadas delle soap made in Turchia dalla visione anche estiva di Endless Love. Il serial con protagonisti Nihan e Kemal martedì su Canale 5 ha segnato 2.010.000 spettatori col 17.8% riuscendo a far meglio delle gare olimpiche che nel primo pomeriggio di Rai 2 vedevano impegnate le ragazze della spada e la tennista Jasmine Paolini.

Mentre Rai 1 e Rai 3 risentono parecchio della concorrenza a cinque cerchi, al punto che la Prima Rete martedì sera non è andata oltre l’8% di share con la serie tv Sophie Cross 2, Mediaset è stata in grado di puntellare la rete ammiraglia con una programmazione tutta al femminile che sta pagando. Martedì la puntata di Endless Love vedeva un duro scontro tra i fratelli Kemal e Tarik davanti ai loro genitori con Asu, la fidanzata del perfido Emir, che s’intromette affermando che Tarik è un assassino.

Situazioni spinose che hanno portato le donne a picchi del 25% di share. Sia chiaro, le Olimpiadi, che vanno al di là dell’agonismo col condizionamento di polemiche di varia natura, fan man bassa di audience e rinvigoriscono Rai 2 e non solo. Ma la scelta di Mediaset di attingere dalle blue chips del palinsesto per rinforzare il proprio pubblico si sta rivelando azzeccata.