Reazione a Catena, "non lo sanno spiegare?": le Stanghette scatenano la polemica

13 agosto 2024 a

a

a

Le Stanghette, campionesse in carica di Reazione a Catena, sono state sfidate dagli Avanti e Indietro nella puntata andata in onda questa sera su Rai 1. Gli sfidanti, Angela, Patrizia e Giuseppe dalla Calabria, hanno spiegato che il nome della loro squadra deriva dal fatto che abitano in zone diverse della Regione e quindi fanno spesso "avanti e indietro" per vedersi.

All'Intesa Vincente sono state le campionesse ad avere la meglio, centrando ben 9 parole. Gli sfidanti, purtroppo, non sono riusciti a indovinarne nemmeno una. Le Stanghette sono così arrivate all'Ultima catena con 142mila euro. Poi, dopo vari dimezzamenti, il montepremi è sceso a 8875, che è la cifra con cui le tre amiche sono arrivate all'ultima parola. La parola a loro disposizione era "scheda". A seguire una parola che iniziava con "pa" e terminava con "a". Il terzo elemento, ignoto, le campionesse hanno scelto di comprarlo, scendendo così a 4438 euro. Si trattava di "vita". Le Stanghette, quindi, hanno provato a indovinare la parola di mezzo dicendo "palestra", che si è rivelata essere la risposta corretta.

"Se la sono fatta scappare". Reazione a catena: le Stanghette a un soffia dalla cifra record | Guarda

Come al solito, non sono mancati i commenti alla puntata sui social. Qualcuno, per esempio, ha scritto su X: "Non sanno spiegare la palestra della vita?", riferendosi a dubbi delle concorrenti prima di dare la risposta corretta. "Era difficile questa", ha scritto invece qualcun altro. Un altro utente ancora, invece, ha criticato il livello dei concorrenti di questa edizione del game show: "Ma dove sono finiti i concorrenti bravi? Ma che sta succedendo?".