Amadeus, ecco il nuovo programma sul Nove: cosa farà

15 agosto 2024 a

Amadeus è pronto a iniziare la sua nuova avventura sul canale Nove dopo aver lasciato la Rai, dove negli ultimi anni si è distinto per il modo in cui ha rivoluzionato sia il festival di Sanremo sia il gioco Affari Tuoi. Il conduttore a partire dal prossimo autunno sarà al timone di un programma preserale intitolato "Chissà chi è", il cui format sarà molto simile a quello de "I soliti ignoti", che il presentatore ha guidato per ben sei anni in Rai. Lo show comincerà il 22 settembre e sarà visibile non solo sul Nove ma anche in streaming.

Il nuovo programma è stato presentato per la prima volta lo scorso 23 luglio, quando il promo è stato trasmesso sul Nove. Nello spot si vede un bagnino che chiede a un bagnante dove deve mettere l'ombrellone e lui risponde di chiedere alla mamma che è seduta alle sue spalle: dietro di lui ci sono diverse donne in bikini o costume intero che prendono il sole. A quel punto è il bagnino che dovrebbe indovinare chi è la madre del ragazzo. Ecco perché secondo i più potrebbe trattarsi di un format simile a quello de "I soliti ignoti". Nelle puntate, inoltre, saranno presenti concorrenti, performer e identità. Per partecipare alla trasmissione, invece, bisogna semplicemente visitare la pagina del Nove e inviare la propria candidatura.

