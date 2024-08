Reazione a Catena, "le campionesse non ci sono": l'annuncio-choc di Pino Insegno

15 agosto 2024 a

"Non ci sono le nostre campionesse": Pino Insegno lo ha detto aprendo la puntata di Reazione a Catena andata in onda questa sera su Rai 1. "Le Stanghette - ha continuato il conduttore, riferendosi alle ultime vincitrici del programma, sono dovute tornare a casa dopo 7 puntate per motivi di lavoro". Quindi il benvenuto a due nuove squadre: le Scrocchiarelle e i Mezzi Marinai. La prima è composta da Erica, Roberta e Alessandra da Verona, che hanno spiegato di essere amiche e colleghe in un ufficio di comunicazione e hanno detto di chiamarsi Scrocchiarelle "perché siamo croccanti".

I Mezzi marinai, invece, Matteo, Anna e Giosue da Procida hanno spiegato che il nome del loro team si riferisce a uno strumento che si usa in barca: "A noi che veniamo da una zona di mare piaceva questa associazione". Ad avere la meglio, al momento dell'Intesa Vincente, sono stati i Mezzi Marinai, che hanno centrato 7 parole contro le 6 delle altre concorrenti. I nuovi campioni sono arrivati all'Ultima catena con 124mila euro. Poi, dopo vari dimezzamenti, il montepremi è sceso a 7.750, che è la cifra con cui i Mezzi Marinai sono giunti all'Ultima parola.

La prima parola a loro disposizione era "Semplice", poi a seguire una parola che iniziava per "Ca" e terminava per "a". Ignoto il terzo elemento, che i campioni hanno deciso di comprare, facendo scendere il loro montepremi a 3.875. Si trattava di "Credito". A quel punto la squadra ha provato a indovinare il secondo termine dicendo "Carta", che si è rivelata essere la risposta corretta.