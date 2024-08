4 di Sera, il generale Camporini: "Guerra a Gaza? Cosa può succedere dopo i negoziati"

15 agosto 2024 a

a

a

"La caccia all’uomo di Hamas? Sì, Israele con la sua intelligence cerca di identificare tra tutte le persone chi è terrorista e chi non lo è in modo da eliminarlo": Vincenzo Camporini, già capo di Stato Maggiore e attuale responsabile Difesa di Azione, lo ha detto a 4 di Sera su Rete 4 proposito di quanto sta succedendo a Gaza da quasi un anno dopo l'attacco che l'organizzazione terroristica lanciò il 7 ottobre 2023 contro Tel Aviv. "E' un lavoro complicato - ha aggiunto Camporini - che le forze armate svolgono non molto volentieri perché non si tratta di operatività standard delle forze armate".

Riferendosi, invece, al tavolo negoziale in corso a Doha, Camporini ha detto: "L'esito di questi negoziati potrà indirizzare le mosse dei militari israeliani". Di questo ha parlato anche il condirettore di Libero Pietro Senaldi, pure lui ospite del talk: "Hamas non partecipa al tavolo? Mi sembra che tutti vogliono la pace tranne i due principali contendenti. È molto difficile che ci sia una pace a breve". Poi, riferendosi alla rappresaglia annunciata dell'Iran contro Israele per vendicare l'uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh, Senaldi ha detto: "Senza dubbio ci sarà la risposta dell’Iran, ma non mi sembra che si prepari a entrare in guerra, per questo a Gerusalemme non c’è il timore di una escalation".