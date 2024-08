Amici, da Ballando con le Stelle a Maria De Filippi? Chi potrebbe approdare su Canale 5

17 agosto 2024 a

“Sul piano artistico senz’altro sarebbe un progetto interessante": Stefano Oradei di Ballando con le stelle lo ha detto in un'intervista al settimanale Mio a proposito di una sua possibile partecipazione ad Amici di Maria De Filippi su Canale 5 in veste di insegnante di ballo. "E’ un programma importante - ha proseguito il ballerino a proposito del talent show - che mi permetterebbe di fare l’insegnante di danza e in fondo questo è ciò che faccio nella mia vita”.

Oradei, insomma, non esclude nulla per ora: "Perché no? Ho le porte aperte con Ballando, nel senso che ci siamo sentiti con Milly e sono a disposizione se dovesse servire. Ma ci devono essere basi solide. Stesso discorso con Amici, anche se non ho mai avuto contatti diretti". Non è escluso, tra l'altro, che possa essere chiamato ad Amici non come insegnante ma magari come giudice speciale della domenica pomeriggio.

Oradei, poi, ha rivelato di apprezzare molto anche un altro programma, Tale e Quale Show, per il quale ha fatto il provino l'anno scorso, come raccontato da lui stesso. Ha voluto mettersi in gioco, provando a cantare per mesi. Peccato, però, che poi non sia stato scelto dal programma di Carlo Conti. Quando gli hanno chiesto perché proprio Tale e Quale, lui ha spiegato: “Perché mi piace cantare e volevo crescere a livello professionale”. Infine, non si è sottratto nemmeno alla possibilità di partecipare in futuro a un reality come L’Isola dei Famosi.