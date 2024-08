Uomini e Donne, Paola Frizziero? Uno choc: ecco come campa (e il suo volto oggi)

14 agosto 2024 a

Dalla televisone a Medjugorje è un attimo. O almeno, così è stato per l'ex corteggiatrice e poi tronista di Uomini e Donne, Paola Frizziero che, dopo venti anni dalla sua prima apparizione tv, racconta di aver trovato la fede. Le serate in discoteca, le ospitate televisive e anche la sua folta chioma corvina fanno ormai parte del passato in quanto il cammino intrapreso l'ha definitivamente "guarita dal mio egoismo e dalla mia depressione. Ero attaccata ai vestiti e alle cose estetiche, cose vanitose”, ha raccontato l'ex volto Mediaset.

Paola Frizziero aveva lasciato il programma insieme al dj Salvatore Angelucci, per poi essere lasciata lei stessa dal tronista per la migliore amica di lui, Karina Cascella. Correva l'anno 2005/2006 e in quel periodo le vicende amorose della coppia erano molto seguite e apprezzate. Oggi, Paola Frizziero ha due figli; è sposata e ammette che le "volte che sono venuta a Medjugorje non si contano più, forse più di quaranta. La prima nel 2008”.

La donna ha raccontato di aver scoperto la fede proprio grazie al programma di Maria de Filippi. "Ho partecipato iscrivendomi tramite una e-mail perché cercavo l’uomo della mia vita. Volevo trovare l’amore e cercare un fidanzato. Sono stata lì per tanto tempo, quattro anni”, ha spiegato. Ma quel successo per lei era troppo, la gente la riconosceva e la fermava per strada. E poi ecco che arrivò l'incontro con una fan che le cambiò la vita per sempre. “Ma tu sei quella di Uomini & Donne ? Ti voglio far conoscere mio figlio’. Mi seguiva in televisione e mi ha voluto far conoscere un gruppo di preghiera a Napoli, dove io abito”, ha raccontato. “Ho conosciuto loro e grazie a loro ho lasciato la mia vita passata, fatta di superficialità”. I soldi e bei vestiti non sembrano più bastarle.

"Nonostante avessi tutto – anche tanti soldi – non ero felice, non sentivo la mia vita piena. Una volta che sono venuta a Medjugorje la Madonna mi ha messo nel cuore tutto quello di cui avevo bisogno”, ha raccontato la Frizziero che ha spiegato come a farle cambiare idea sia stata proprio la Madonna che "mi ha salvato prendendomi per i capelli: sono guarita dal mio egoismo e dalla mia depressione. Ero attaccata ai vestiti e alle cose estetiche. Piano piano ho capito che tutte queste cose per me non erano importanti: conta di più la bellezza del cuore e grazie a Dio ho incontrato un marito che mi guarda dentro”.

Ma all'inizio i tentennamenti non sono mica mancati; “Il ‘sia fatta la tua volontà’ l’ho vissuta come esperienza, soprattutto quando ho dovuto fare scelte importanti di lavoro. Io guadagnavo tanto, facevo serate, e in quel momento sentivo forte nel mio cuore che dovevo lasciare e un po’ mi dispiaceva”, ha confessato Poala Frizziero. “Dicevo ‘ma com’è possibile che mi stai chiedendo questo, perché hai scelto me?’. Poi, quando mi sono fidata e gli ho detto ‘ok, sia fatta la tua volontà’, Dio mi ha dato trecento volte di più. Mi ha dato una famiglia, un lavoro: ho lasciato il passato ma ho tanto di più. Grazie a Dio sono riuscita a terminare gli studi e oggi insegno. Ho ricevuto tanto”.