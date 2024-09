Affari Tuoi, il dramma di Eleonora: "Nata al settimo mese, tutti la chiamavano racchia"

06 settembre 2024 a

a

a

Ci sono storie che toccano il cuore per la loro autentica semplicità e genuinità. Una lacrima è scesa a tutti quando nella serata di giovedì 5 settembre, Eleonora, concorrente della Calabria di Affari tuoi - il programma ora condotto da Stefano De Martino su Rai 1 - ha raccontato il motivo per cui ha deciso di partecipare al gioco televisivo.

La donna ha spiegato di aver voluto partecipare al programma in onore della mamma 91enne. "Io insieme ad alcuni miei fratelli vogliamo portare avanti un progetto, c'è una proprietà che mia madre ha ereditato e vorremmo sistemarla, renderla vivibile soprattutto per lei. Io mi trovo qua per mia madre, lei adora Affari tuoi. Finché ci vedeva, indovinava sempre tutto. Purtroppo, un po' di anni fa è diventata cieca. Però lei è sempre lì, con la faccia appiccicata al televisore".

Stefano De Martino e quel "feeling" con la concorrente del Veneto: Affari Tuoi, tutto torna?

De Martino colpito dalle parole della dolce Eleonora ha mandato "un bel bacio sonoro a mamma Giuseppa", ha detto sorridendo il conduttore. Ma a intenerire l'ex ballerino è stato anche un altro aneddoto sulla vita della protagonista della puntata. La donna è venuta accompagnata dai suoi sette fratelli: "Siamo in nove ma Francesco è rimasto a casa". Il conduttore ha chiamato a quel punto ad avvicinarsi a Eleonora il fratello Tonino e la sorella più grande Aurora che ha spiegato che da piccoli tutti chiamavano Eleonora "la racchia": "Lei è nata al settimo mese, era settimina, è cresciuta gracilina, un po' così, per questo la chiamavamo la racchia ma il soprannome non voleva essere cattivo", ha raccontato la sorella. Stefano De Martino, quindi, è intervenuto ridendo: "Una cosa tenera, la racchia". Poi, al telefono con il dottore ha esclamato: «Dottore, è finita la racchia (invece di dire "la pacchia", ndr).