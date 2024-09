Affari Tuoi, il veleno di Selvaggia Lucarelli su De Martino: "Perché non funziona"

07 settembre 2024 a

Stefano De Martino ha iniziato col botto la sua nuova avventura alla conduzione di Affari Tuoi, lo storico game show di Rai 1. In molti si sono complimentati per le sue performance, dato che - per ora - non ha fatto rimpiangere Amadeus passato da qualche tempo sul Nove. Selvaggia Lucarelli, però, non la pensa così. Nella sua ultima newsletter, infatti, ha criticato lo showman e il suo stile di conduzione. Già, Selvaggia Lucarelli, ovviamente, non perde alcuna occasione buona per spargere veleno, per giudicare, per puntare il dito. "Stefano De Martinoad 'Affari Tuoi' non funziona - ha sentenziato la firma del Fatto Quotidiano -. Seppure la camicia bianca col cravattino gli doni parecchio e valorizzi le sue spalle, sembra che abbia le spalle ancora troppo piccole per questo programma. Per ora".

La Lucarelli ha poi paragonato la decisione della Rai di affidare la conduzione a De Martino al classico gioco della "Scatola chiusa" del programma. "Potremmo dire che la Rai, nel decidere di affidare il suo preserale di successo a Stefano De Martino, ha comprato il conduttore un po' a 'scatola chiusa'. E non perché De Martino non avesse esperienza nella conduzione, ma perché 'Affari Tuoi' è un quiz e condurre un quiz è meno facile di quel che sembra".

Sotto il post della Lucarelli sono comparsi messaggi di utenti che non si trovano d'accordo con l'analisi della penna del Fatto. "Io lo trovo perfetto nel suo ruolo - il commento di un utente - mai invadente, giovane, fresco e capace di prendere al volo qualsiasi battuta arrivi. L’essere napoletano aiuta“. Ma la Lucarelli ha risposto, come sempre, spargendo veleno: “L’essere napoletano lo aiuta?“.