Gianni Morandi, impresa su Rai 1 all'alba degli 80 anni: fino a dove si è spinto

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (“Evviva!”/Rai1)

Canale 5 ha puntato pochi giorni fa su Annalisa, Rai 1 ha risposto con un simbolo italiano. Gianni Morandi, l’eterno ragazzo icona di un’Italia semplice e perbene, all’alba del suo 80° compleanno, continua a macinare ascolti e garantisce all’ammiraglia Rai la vittoria nel prime time di sabato. Quasi 2 milioni di spettatori e il 17% di share per l’ultima puntata di Evviva!, show che ripercorre i 70 anni della tv di Stato attraverso grandi personaggi tra cui Monica Vitti, Raffaella Carrà, Jovanotti, Loretta Goggi, Lucio Dalla, Claudio Baglioni.

E non potevano mancare ospiti di prim’ordine come Orietta Berti, Giorgia Cardinaletti e Massimo Ranieri. La curva Auditel segnala picchi oltre il 20% verso mezzanotte, tra i momenti culmine sicuramente l’intervista al “rivale” Ranieri e il ricordo dell’amico Lucio Dalla. Il feeling fra Gianni e gli italiani non conosce soluzioni di continuità. Questa sua sorta di autobiografia legata alla Rai, espletata in quattro puntate, coinvolge perché in essa si riflette una parte di storia italiana. Over 65 sugli scudi al 24% di share ma discreto coinvolgimento dei giovani 15/24 anni (15.5%). A livello regionale Ranieri garantisce ottima copertura in Campania (21%) ma bene anche Puglia, Sicilia, Sardegna (22%) e Toscana ed Emilia (19%).