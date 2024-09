È sempre Cartabianca, Berlinguer su Boccia: "Cosa ci ha detto appena è arrivata negli studi"

11 settembre 2024 a

Doveva essere la sua seconda intervista televisiva, dopo quella andata in scena a In Onda, il talk politico di La7 condotto da Luca Telese e Marianna Aprile. Ma si è trasformata nell'ennesimo giallo. Maria Rosaria Boccia ha deciso di non partecipare a È sempre Cartabianca e, quindi, di non confrontarsi con la conduttrice Bianca Berlinguer e con gli altri ospiti in studio, tutti giornalisti. Eppure, la stessa imprenditrice di Pompei si era recata in prima persona negli studi Mediaset di Roma, sul Palatino. Ma poi qualcosa le ha fatto cambiare idea.

"Maria Rosaria Boccia era stata invitata da me per fare un'intervista singola - ha spiegato in diretta televisiva Bianca Berlinguer -. Ma lei stessa si era offerta, come tutti i nostri giornalisti presenti in studio sanno... anzi lei stessa mi aveva detto che voleva partecipare al talk e che voleva confrontarsi con gli altri perché non desidera che poi la sua intervista e - ha poi aggiunto - quello che dirà possa essere commentato senza di lei".

Ecco perché Maria Rosaria Bocca ha dato buca alla Berlinguer: il retroscena

Era tutto pronto. Berlinguer e i suoi ospiti non vedevano l'ora di interfacciarsi con la donna che è stata capace di costringere alle dimissioni un ministro. E che ha riempito le prime pagine dei quotidiani per una settimana intera. Ma alla fine ha rinunciato all'intervista. Seppur temporaneamente. "Invece arrivata oggi pomeriggio negli studi Mediaset del Palatino, dopo una lunga conversazione, ci ha detto che secondo lei noi non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso - ha confessato la conduttrice di Rete 4 - e che a questo punto preferiva prendere un'altra settimana di tempo e si sarebbe impegnata a tornare la prossima settimana, martedì prossimo".