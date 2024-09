È sempre Cartabianca, Bianca Berlinguer su Boccia: "Non mi era mai successo, sono senza parole"

11 settembre 2024 a

Ieri, martedì 10 settembre, sul versante occidentale dell'Atlantico andava in scena il primo dibattito televisivo per le presidenziali americane tra il candidato repubblicano Donald Trump e la leader democratica Kamala Harris. A casa nostra, invece, i telespettatori italiani speravano di assistere all'intervista di Bianca Berlinguer a Maria Rosaria Boccia a È sempre Cartabianca su Rete 4. Ma lady Pompei ha deluso tutti. Nonostante si sia recata negli studi televisivi di Mediaset - sul Palatino a Roma-, ha deciso di non rilasciare l'intervista alla conduttrice. Secondo quanto sostiene l'imprenditrice, la redazione della Berlinguer non sarebbe stata sufficientemente preparata sul caso che l'ha vista protagonista insieme all'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.

"In tanti anni di professione non mi era mai successo - ha commentato Bianca Berlinguer dopo la fine della sua trasmissione -, sono rimasta senza parole, non mi aspettavo che questa intervista non si potesse realizzare perché lei stessa si era offerta, e come i nostri giornalisti sanno, aveva anche detto che voleva partecipare al talk, confrontarsi con gli altri, non voleva che la sua intervista - ha poi aggiunto - venisse commentata senza di lei".

Dispiaceri a parte, il caso Boccia-Berlinguer sembra essersi già chiuso. Salvo poi ritornare di attualità dopo la storia pubblicata sul suo profilo Instagram. Lady Pompei ha infatti denunciato il tentativo da parte della redazione di È sempre Cartabianca di trattenerla in tutti i modi pur di avere la possibilità di mandare in onda l'intervista. L'imprenditrice ha poi aggiunto che lo staff della Berlinguer volesse solo parlare di gossip, nel tentativo di nascondere la verità.