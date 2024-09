Mattino 4, lo sfogo di Poletti: "Erano mesi che non pulivano!", imbarazzo-Panicucci

Claudio Brigliadori 11 settembre 2024 a

Il dramma di Totò Schillaci, ricoverato all’ospedale Civico di Palermo per le complicazioni del tumore al colon con cui sta combattendo da tempo, sta emozionando i lettori sui social e i telespettatori in tv. Non necessariamente gli appassionati di calcio, dal momento che Totò-gol, 60 anni da compiere il prossimo novembre, è sì l’eroe delle “notti magiche” dell’indimenticabile mondiale di Italia 90, ma anche personaggio amato per la sua simpatia in tv. Un anno fa, per esempio, è stato concorrente di Pechino Express e ha approfittato della ribalta dell’adventure reality di Sky per parlare a tutti della sua malattia.

Anche Mattino 4, il contenitore mattutino di Rete 4 condotto da Federica Panicucci e Roberto Poletti, offre una finestra per aggiornare sulle condizioni di salute dell’ex bomber. E non manca una annotazione sul contorno, decisamente più aspra e meno cronachistica firmata ovviamente da quel polemista nato di Poletti.

«Sai che non mi tengo niente – premette avvertendo Poletti -, ma la presenza delle nostre telecamere e di Agnese Vito Gillito ha fatto sì che stessero ripulendo in questi istanti quel piazzale che non era molto dignitoso... Vogliono far fare bella figura all’ospedale...». Federica inizialmente glissa: «Ci sta, ci sta...», annuisce. E Poletti rincara la dose: «Erano mesi che non pulivano. Si vedeva...». «Non è detto dai, non è detto. Mi sembrano giusto degli aghi di pino, sai che gli aghi di pino è impossibile tenerli raccolti...», prova a correggere il tiro la conduttrice con Poletti, reduce dall’ottimo successo estivo di 4 di Sera (guidato insieme a Francesca Barra, decisamente «la strana coppia» dei talk Mediaset), che la chiude con una battuta: «Va bene dai difendiamoli... Hanno pulito comunque, dai».