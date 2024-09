Cinque minuti, Stefano De Martino: "Affari Tuoi? Se continuo così, mi licenziano"

12 settembre 2024 a

Un ospite d'eccezione per Bruno Vespa a Cinque Minuti, l'approfondimento quotidiano che conduce su Rai 1: ecco infatti Stefano De Martino, nuovo volto di punta di Viale Mazzini e ora al timone di Affari Tuoi, il game-show campione di ascolti dove ha raccolto l'eredità di Amadeus. Niente politica, insomma: largo al varietà.

Da Vespa, De Martino ha ripercorso la sua intera carriera, dagli esordi ad Amici fino alla freschissima avventura a suon di pacchi. Sul padre, ricorda come fosse contrario alla sua carriera da ballerino: "Non voleva che ballassi perché è un ex danzatore e quindi conosceva gli stenti della vita d’artista. Ha provato a dissuadermi in tutti i modi, ma a dieci anni si è dovuto rassegnare".

E ancora, sul privato e sulla famiglia: si parla di Santiago, il figlio avuto con Belen Rodriguez: "Registro Affari tuoi durante la settimana, perché il weekend è dedicato a lui. Sta crescendo e ha sempre più bisogno della mia presenza: potendo ritarare il piano di produzione, mi sono reso disponibile a fare anche i doppi turni dal lunedì al mercoledì, infatti registriamo tantissime puntate al giorno, e questo mi permette di ritornare nel fine settimana da lui".

Poi largo all'ironia. Si parla di Affari Tuoi e De Martino afferma: "Gioco contro il sistema e contro il Dottore, tifo sempre per i concorrenti e siccome la stagione è partita da poco e ci sono state parecchie rivincite, dico sempre che a breve mi licenzieranno perché è un'edizione troppo fortunata", conclude Stefano De Martino, un po' sornione e un po' scaramantico. Già, una questione di soldi: troppe vincite e troppo "pesanti"... ma siamo certi che vada bene così, lo share parla chiarissimo.