È sempre Cartabianca: niente Boccia? Amen: come se la ride Bianca Berlinguer...

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (È sempre Cartabianca)

Lo avevamo analizzato anche in occasione delle varie edizioni annullate per maltempo del Palio di Siena che tante soddisfazioni ha dato a La7 per i notevoli risultati di audience collezionati questa estate. In una società in cui la comunicazione arriva in tempo reale, e l’evento si consuma e poi si getta, anche solo la suggestione di un racconto possibile, di un ospite particolare che si potrebbe materializzare, produce risultati, dividendi, utili inaspettati.

È accaduto martedi sera in prime time con È sempre Cartabianca su Rete 4. La strombazzatissima ospitata di Maria Rosaria Boccia, poi alla fine, non c’è stata. Ma anche per il polso e la freddezza dimostrato dalla conduttrice Bianca Berlinguer- sul piano degli ascolti- il clamoroso bidone ha avuto poco effetto. Rete 4 con l’effetto teaser ha incassato il 7.6 di share superando ampiamente il milione. Da una parte ha pesato la credibilità della conduttrice, alla cui versione il pubblico ha creduto; dall’altra ritmi tipici dei reality hanno fatto il resto.

L’annuncio del forfait ha coinciso con uno dei picchi. Ma il pubblico non ha bigiato, al contrario. Chissà mai che ci potesse essere un ripensamento, un colpo di scena, una clamoroso rientro nella casa, pardon nel talk. Nell’attesa spasmodica della prossima puntata.