Sangiuliano, l'avvocato: "La signora Boccia? Ho le mie idee, ma non posso parlare"

Gennaro Sangiuliano ha presentato le dimissioni al presidente del Consiglio. Giorgia Meloni le ha accettate e ha scelto Alessandro Giuli come nuovo ministro della Cultura. L'affaire Boccia sarebbe dunque finito. Ma le conseguenze dell'intromissione di lady Pompei nelle dinamiche politiche si protraggono ancora. Soprattutto per vie legali, dato che l'ex titolare del dicastero aveva promesso una denuncia nei confronti dell'imprenditrice campana.

David Parenzo, conduttore del talk show politico di La7 L'aria che tira, ha contattato a telefono il legale dell'ex ministro Sangiuliano, Salvatore Sica. L'argomento? Neanche a dirlo: le prossime mosse legali del suo assistito. "A che cosa punta secondo lei la signora Maria Rosaria Boccia? Cos'è che vuole? Lei lo ha capito?", ha domandato il giornalista. La replica dell'avvocato: "Io sinceramente ho le mie idee, però non posso esprimermi".

A quel punto, Parenzo ha insistito nel chiedere all'avvocato come si stessero preparando sul caso Boccia: "Perché state facendo delle indagini?". "No, no, non sono delle indagini - ha risposto Sica -. Stiamo semplicemente aspettando il momento giusto per dare la nostra versione". Poi il conduttore di La7 ha chiesto che linea avessero adottando con l'ex ministro Sangiuliano: "A che punto è l'esposto?". Il legale, come sempre, molto cauto: "Quando si assume un impegno lo si mantiene. La linea che abbiamo scelto è quella del silenzio. Noi stiamo aspettando gli esiti di tutta una serie di questioni. Quando saremo pronti - ha poi concluso -, vi avvertiremo. Mi creda".