Affari Tuoi, il veleno di Amadeus su De Martino: "Si festeggia a fine stagione"

"Non ho mai visto nemmeno un minuto di Affari tuoi" perché "non guardo mai i programmi quando li lascio". Amadeus è tornato a parlare del suo vecchio game-show, dopo che da qualche mese è passato sul Nove. Il celebre conduttore, però, non ha fatto mistero di essersi interessato agli ascolti del suo ex programma. "Non sono in grado di dire come sia il programma - ha spiegato nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti 2024/2025 del Nove -, penso bene guardando gli ascolti. Sono felice di aver consegnato un prodotto così forte alla Rai. Non dimentichiamo che quando l'ho ripreso - ha poi aggiunto - era stato chiuso anni prima al 16%".

Nonostante sia pronto alla sua nuove avventura sul Nove, Amadeus ha voluto lanciare una velata frecciatina a Stefano De Martino, suo sostituto ad Affari Tuoi. "Mi avrebbe fatto piacere sentire dalla Rai dei ringraziamenti ad Amadeus per aver lasciato una macchina perfetta - ha confessato il conduttore -. Il programma nel tempo avrà certamente un abbrivio, si capirà poi come andrà, io consiglio sempre di festeggiare alla fine di una stagione, non all'inizio".

"Cos'è successo all'ultima registrazione di Affari Tuoi": Amadeus attacca la Rai

Il clima tra Amadeus e la Rai si conferma piuttosto teso. "Non posso negare che non c'era nessuno nell'ultima registrazione di Affari Tuoi - ha sottolineato il conduttore -, non c'era nessun dirigente. E non posso negare che mi sia dispiaciuto, ma più per tutta la squadra che per me. La Rai ha fatto di tutto economicamente per tenermi. Sulla scrivania del mio avvocato c'erano due bozze di contratto - ha poi confessato -, una del Nove e una della Rai, ed erano identiche. C’erano le stesse proposte che io oggi sto presentando a Discovery. Dal punto di vista affettivo, certamente, qualcosa è mancato".