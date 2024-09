Affari Tuoi, rovinoso sospetto su Addolorata ed Elisabetta: "Lo sono davvero?"

16 settembre 2024 a

a

a

Riflettori puntati, come ogni sera, sullo studio di Affari Tuoi, il regno di Stefano De Martino, il gioco dei pacchi e della fortuna, il game-show campione di ascolti in onda ogni giorno su Rai 1 al termine del tiggì della rete ammiraglia Rai. E la giornata di oggi, lunedì 16 settembre, ovviamente non fa eccezione.

Giornata particolare, però, scandita dalle parole di Amadeus, il grande ex, il quale a ridosso del via alla sua nuova avventura su Nove è tornato ad attaccare la Rai: "Nessuno dei dirigenti era in studio per l'ultima registrazione di Affari Tuoi", il programma che conduceva fino alla scorsa stagione. "Mi aspettavo più gratitudine", ha aggiunto. Quindi, anche una frecciatina a De Martino: "I conti si fanno a fine stagione", ha affermato Amadeus quando gli ricordavano che lo share, nonostante il suo addio, tenga botta alla grandissima.

Tant'è, al netto di Amadeus eccoci alla puntata: a misurarsi con pacchi e fortuna tocca ad Addolorata dal Molise, "per gli amici Dora", spiega la concorrente che proviene da Santa Croce di Magliano, provincia di Campobasso. Ad accompagnarla nell'avventura, ecco la sorella Elisabetta. Il gioco inizia con il pacco numero 4.

Dunque i primi tiri, le prime scelte, le telefonate del Dottore. E se De Martino appare in grande forma - i commenti del popolo di Affari Tuoi che discute della puntata in presa diretta su X lo confermano -, le due sorelle al contrario non sembrano dare grande ritmo al format. E così, come sempre in questi casi, nel giro di qualche minuto iniziano a fioccare critiche contro le due.

"Si festeggia a fine stagione": Affari Tuoi, il veleno di Amadeus su De Martino

"Per me devono avere poco!", tuona pizza ipotizzando che nel loro pacco ci sia un premio di scarso rilievo. "Addolorata di nome e di fatto", chiosava Franci, che non gradiva la verve della concorrente. "Ragazzi vi prego ditemi che anche voi vedete la somiglianza delle due con Natasha Martino e sua madre", spiazzava Nicoletta. Ma un sospetto si aggirava su X. E a quel sospetto dava voce e verbo Giorgio: "Ma sono veramente sorelle?", si interrogava. Eppure, la somiglianza tra le due concorrenti appariva piuttosto netta...