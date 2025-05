Affari Tuoi, "uno peggio dell'altro": scoppia la polemica

Una partita sfortunata quella di Elisea ad Affari Tuoi nella puntata andata in onda ieri, venerdì 30 maggio, su Rai 1. La concorrente, proveniente dalla Sicilia, al conduttore Stefano De Martino ha raccontato di essere tabaccaia di professione. Ha giocato col pacco numero 19 e accanto a lei c'era la mamma Concetta. Con i primi sei tiri, madre e figlia hanno subito perso i 300mila e i 200mila euro, i premi in gioco più alti. "Dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo smuoverci, c’è qualcosa che non va in questo studio", ha commentato allora De Martino.

Dopodiché sono stati eliminati anche dei pacchi blu: 1 euro, 100 euro. Via anche il cane-mascotte del programma, Gennarino. La prima proposta di cambio è subito stata accettata da Elisea, che ha lasciato il 19 per l’8 dell’Emilia-Romagna. Nel suo precedente pacco c'erano solo 0 euro. Poi però c'è stata un'altra batosta: nell’11 della Sardegna c'erano i 100mila euro. A quel punto la concorrente ha deciso di accettare il nuovo cambio proposto dal dottore e ha preso il pacco 9. Subito dopo ha scoperto che nel pacco 8 c’erano 10 euro. Purtroppo però sono stati eliminati poi anche i 75mila euro.