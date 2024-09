Cugini di Campagna, una scelta rivoluzionaria "per preservare le caviglie di Nick Luciani"

Claudio Brigliadori 18 settembre 2024 a

Non esiste carbonara senza guanciale, non esiste estate senza un tormentone, non esiste giornata di Serie A senza polemica sugli arbitri. Eppure, potrebbe esistere un mondo nel quale i Cugini di Campagna si esibiscono su un palco senza le loro proverbiali zeppe.

Ospite di Francesca Fialdini a Da noi... a ruota libera, il talk del tardo pomeriggio della domenica di Rai 1 (subito dopo Domenica In di Mara Venier) tornato per una nuova stagione, c’è Milly Carlucci, che da sabato 28 settembre sarà di nuovo in onda con Ballando con le stelle, sempre su Rai 1. E la conduttrice di uno dei più longevi vip-show della tv italiana regala almeno un paio di bombette sotto forma di anticipazione.

Il cast è già noto, certo, ma sollecitata dalla Fialdini Milly si sbilancia un po’. Per esempio, su Federica Pellegrini, la Divina del nuoto mondiale che esordirà in versione ballerina accompagnata da Angelo Madonia. «La Pellegrini è la bellezza, la classe, l’agonismo ma anche la simpatia. La conosciamo come la Divina, ma oggi è anche mamma. È una donna forte, ma anche fragile. Una cosa bellissima».

Tra i concorrenti anche i Cugini di Campagna. E poi uno “scoop” proprio su di loro: «Per la prima volta nella loro storia scenderanno dalle... zeppe! Anche perché sulle zeppe si spaccherebbero le gambe...». Insomma, il look irrimediabilmente Anni 70 del gruppo di Anima mia potrebbe venire stravolto per preservare le caviglie di Nick Luciani e dei gemelli Michetti. Ma non sarà l’unica sorpresa, perché a ballare nella prima puntata saranno anche le ragazze d’oro della pallavolo italiana, reduci dal trionfo di Parigi. «Quella serale squadre Conegliano e Milano sono a Roma per la Supercoppa di volley. Finita la partita, verranno da noi!».