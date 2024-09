Reazione a Catena, "che collegamento è?": la parola che scatena la polemica

17 settembre 2024 a

Le Volta Pagina, campionesse in carica di Reazione a Catena su Rai 1, sono state sfidate questa sera da i Pizzoidi, cioè Elena, Federica e Fabio da Oderzo, in provincia di Treviso, in Veneto. Si tratta di tre amici di vecchia data che frequentavano la stessa pizzeria. Le campionesse, Anna Laura, Antonella e Rosa, appassionate lettrici da Reggio Emilia, finora hanno vinto – in undici puntate – più di 90.000 euro.

Ad avere la meglio all'Intesa vincente sono state le Volta Pagina, arrivate all'Ultima catena con un montepremi di 139mila euro. Dopo aver dimezzato due volte, le tre emiliane sono scese a 34.750 euro, che è la cifra con cui poi sono giunte all’Ultima parola. Il primo termine a loro disposizione era VECCHIO, mentre la seguente iniziava con ES e finiva per O. Il terzo elemento, che le campionesse hanno deciso di comprare, era DIVANO. Anna Laura, Antonella e Rosa, quindi, per 17.375 euro hanno puntato tutto su ESAUSTO. Che si è rivelato essere la risposta corretta, come spiegato poi dal conduttore, Pino Insegno.

In molti hanno commentato la puntata sui social. Qualcuno, in particolare, ha criticato la soluzione dell'Ultima parola: "Ma dai ma che collegamento è sono esausto mi butto sul divano?". "È tiratissimo perché c'è un giro di parole con divano", ha scritto qualcun altro. E ancora: "I collegamenti tra parole a Reazione a Catena ormai completamente a ca**o di cane".