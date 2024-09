4 di Sera, Rita Dalla Chiesa sbotta: "Non è accettabile"

20 settembre 2024 a

Per Rita della Chiesa ciò che ha commesso da Chiara Petrolini, la 22enne accusata del doppio infanticidio dopo il ritrovamento di due feti all'interno del giardino della villetta di Traversterolo "non è pensabile, non è accettabile".

Per il volto tv "credo che in questo momento tutte le donne, le mamme, quelle che hanno avuto dei figli si interroghino sul fatto che sono state da sole ad avere dei problemi, dei dolori, ad avere dei problemi del dopo parto", ha affermato Rita della Chiesa nel corso della puntata di 4 di Sera condotta da Paolo Del Debbio su Mediaset. Per la conduttrice è normale avere "bisogno di aiuto, qualcuno vicino nel caso di situazioni di dolore...I suoi genitori vivevano accanto alla figlia". D'altronde, come ha ricordato la presentatrice in Italia e nel mondo "ci sono moltissime donne che hanno problemi, ma non è che il giorno dopo prendono un volo e vanno in America".

La giovane al momento è stata posta agli arresti domiciliari, anche se non è noto dove. "Finalmente. È l’unico commento che posso fare", ha commentato all’Ansa Sonia Canrossi, madre del fidanzato dell’accusata.

