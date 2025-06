Chiara Petrolini, disposta la perizia psichiatrica

Chiara Petrolini, 22 anni, è arrivata con largo anticipo al tribunale di Parma per l’inizio del processo in Corte di assise, dove è accusata del duplice omicidio premeditato e della soppressione dei cadaveri dei suoi due figli neonati, partoriti e sepolti nella villetta di Vignale di Traversetolo, dove si trova agli arresti domiciliari. Accompagnata dai carabinieri, è stata raggiunta dai genitori, accolti con abbracci da amici fuori dal palazzo di giustizia. In aula era presente anche l’ex fidanzato, Samuel Granelli, padre dei bambini nati nel 2023 e nell’estate 2024, costituito parte civile insieme ai suoi genitori, assistito dall’avvocato Monica Moschioni. Il presidente della Corte, Alessandro Conti, ha autorizzato foto in aula solo per i primi cinque minuti, senza consenso della difesa.

La difesa di Chiara, rappresentata dall’avvocato Nicola Tria, ha richiesto una perizia psichiatrica per valutare la capacità di intendere e volere della giovane, citando consulenze contrastanti: l’accusa la ritiene capace, la difesa no. Tria ha sottolineato l’importanza di comprendere la personalità e i comportamenti di Chiara prima dei fatti, ricordando che il Gip aveva rigettato una richiesta simile. La pm Francesca Arienti non si è opposta, ma ha suggerito di attendere l’istruttoria, notando l’assenza di precedenti psichiatrici nella storia di Chiara, descritta come una “ragazza modello”. La difesa ha ribattuto citando un disturbo della personalità con stato dissociativo.