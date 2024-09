Affari Tuoi, il "suicidio" di Marta e Michelle: finisce in disgrazia, volti sconvolti

21 settembre 2024 a

Rieccoci ad Affari Tuoi, la puntata è quella andata in onda il 20 settembre ovviamente su Rai 1. Una puntata in cui Stefano De Martino ha accolto dietro al banco delle concorrenti Marta, originaria delle Marche, e sua figlia Michelle. Le due, partecipando con grande entusiasmo e una certa dose di leggerezza al seguitissimo gioco dei pacchi e della fortuna, hanno dato il via alla loro sfida scegliendo il pacco numero 15. Marta, impiegata in una ditta di distribuzione bevande, e Michelle, fresca di patente, si sono lanciate nel gioco con determinazione, pronte a vivere un'esperienza indimenticabile.

La loro partita è iniziata sotto i migliori auspici, riuscendo a eliminare diversi pacchi blu con cifre basse. Tuttavia, la situazione è cambiata rapidamente quando hanno aperto il pacco contenente 300mila euro, riducendo notevolmente le possibilità di portare a casa una vincita significativa. Il temuto "Dottore" ha fatto subito la sua comparsa, proponendo 25mila euro per chiudere la partita, ma Marta ha rifiutato senza esitazioni, spiegando: "Sono qui per giocare fino alla fine, ci godiamo l'avventura". Un atteggiamento chiaro fin dall’inizio: divertirsi e sfruttare al massimo l’esperienza.

Nel corso del programma, De Martino ha chiesto a Marta il perché del nome Michelle per la figlia, e lei ha rivelato: "Sono una grande fan di Eros Ramazzotti, e ho scelto il nome in onore di Michelle Hunziker". Dopo aver eliminato altri pacchi favorevoli, il Dottore ha rilanciato l’offerta a 30mila euro. Nonostante la tentazione, Marta ha deciso di proseguire, spiegando di avere un obiettivo ben preciso: "Vorrei comprare due macchine, una per me e una per mia figlia che ha appena preso la patente". Inoltre, ha raccontato del suo compagno Giovanni, con cui sta insieme da 10 anni, tra alti e bassi, pur non convivendo ancora. Stefano De Martino, sempre pronto con una battuta, ha scherzato: "Le pause in amore sono fondamentali, sempre".

Mentre la partita si avvicinava al suo culmine, Marta e Michelle si sono ritrovate con quattro pacchi rossi ancora in gioco, tra cui quello da 200mila euro, una somma che avrebbe potuto realizzare i sogni di Marta: le macchine e una casa per sé e il suo compagno. A quel punto, il Dottore ha fatto un’offerta di 39mila euro per terminare la partita, ma Marta ha rifiutato ancora una volta, decisa a rischiare per arrivare al pacco finale. "Ho sempre seguito il mio istinto nella vita, anche sbagliando, ma non mi sono mai pentita", ha dichiarato con fermezza.

La tensione è salita alle stelle quando Marta si è trovata con due opzioni: il pacco da 15mila euro e quello da 200mila. Il Dottore ha rilanciato un'ultima offerta di 56mila euro, ma mamma e figlia hanno deciso di puntare tutto, sperando nella cifra più alta. Purtroppo, la loro scelta non ha portato il risultato sperato: il pacco finale conteneva solo 15mila euro, suscitando un mix di delusione e rammarico. Stefano De Martino ha chiuso l’episodio con una nota di saggezza: "Il Dottore ha fatto il suo gioco", mentre Marta e Michelle si sono comunque portate a casa una discreta somma, anche se lontana dalle loro aspettative iniziali.

La partita delle due concorrenti è stata seguita con grande attenzione anche sui social, in particolare su X, dove tanti spettatori hanno commentato l’andamento del gioco. Nonostante la simpatia di molti, le critiche non sono mancate, soprattutto per la decisione di non accettare l’offerta di 56mila euro. Alcuni utenti hanno scritto: "Chi troppo vuole nulla stringe, 56mila euro rifiutati per inseguire i 200mila, e alla fine si sono accontentate di 15mila", mentre altri hanno aggiunto: "Peccato, il Dottore cercava solo di aiutarle". Non è mancato chi ha scherzato sulle aspirazioni di Marta: "La figlia sperava in un Mercedes e invece avrà un Pandino".