Stefano De Martino-Amadeus: chi ha vinto la sfida tra "Affari Tuoi" e "Chissà chi è", le cifre

È ufficialmente inziata l'era Amadeus su Nove. Il conduttore, ormai ex volto storico della Rai, ha iniziato il nuovo percorso professionale con una doppietta: prima l'esordio in access prime time con "Chissà chi è" e poi a seguire il "Suzuki music party". Tutto in una domenica sera che di fatto ha lanciato il nuovo corso del conduttore in questa grande sfida che dovrà inevitabilmente far fare un salto di qualità a Nove insieme a nomi del calibro di Fabio Fazio o Maurizio Crozza.

Ma l'esordio di Amadeus su Nove racconta anche un'altra sfida per la fascia oraria che dopo il tg porta al programma di prima serata, il classico "traino". E in questa prima puntata di "Chissà chi è", ecco che arrivano i primi dati sullo share. Amadeus debutta su Nove registrando il 4,6 per cento di share con il Suzuki Music Party e il 5,2 con Chissà chi è. Nella gara degli ascolti tv, Affari tuoi di Rai 1 domina ancora l'access prime time con il 25 per cento e quasi 4,5 milioni di spettatori.

In questa chiave va anche ricordato che De Martino nell'ultima puntata ha fatto registrare una crescita del 3,5 per cento rispetto allo scorso anno. Insomma la macchina di Affari Tuoi sotto la gestione Di Martino sta andando a gonfie vele. Ma Amadeus ha appena cominciato la sua partita. Di certo sarà una sfida colpo su colpo, vedremo chi terrà sul lungo percorso. La stagione televisiva, come si sa, è lunghissima...