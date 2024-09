Affari Tuoi, in studio il "fantasma" di Fabio Fazio: "Pesciolini sotto al bancone..."

23 settembre 2024 a

Ad Affari Tuoi da qualche tempo c'è un ospite in più: il sosia di Fabio Fazio. Dopo il "profeta" Lupo e il conta-pacchi Tanat, alla allegra compagnia che anima le serate di Rai Uno si aggiunge anche il sosia di "fabietto" Fazio. Da più di un anno Fazio ha traslocato sul Nove dove va in onda ogni domenica con il suo "Che tempo che fa", ma a quanto pare lo "spirito" di Fazio a quanto pare si aggira ancora tra i corridoi di viale Mazzini. Stefano De Martino per alemno due volte ha interpellato questa presenza misteriosa che si accomoda ormai regolarmente tra il pubblico di Affari Tuoi.

Un signore sulla sessantina infatti è presenza fissa in prima fila nello studio del Teatro delle Vittorie. "Sotto a quel bancone vorrei più pesciolini rossi", ha affermato il finto Fazio. Poi, sempre punzecchiato da De Martino, Fazio de noantri con una battuta ha aggiunto: "Vorrei salutare Raoul Bova, gli somiglio...", il tutto tra le risate del pubblico.

Eppure De Martino e gli autori di Affari Tuoi hanno fatto una scelta curiosa, quella di inserire nel cast una figura strana come il sosia di Fazio. Un messaggio in codice di viale Mazzini? Chi vivrà vedrà...