DiMartedì, Italo Bocchino gela Chiara Becchimanzi: "Faccia pure, io preferisco il cioccolato"

25 settembre 2024 a

a

a

"Sono d'accordo sul fatto che Elon Musk sia un genio assoluto, pensi quanti benefici dà l'uso di cannabis a questo punto, riflettiamoci un attimo", "A vederla non si direbbe...": lo scambio di battute è avvenuto tra l'attrice Chiara Becchimanzi e il direttore editoriale del Secolo d'Italia Italo Bocchino nello studio di Giovanni Floris a DiMartedì su La7. "La classe con cui vi approcciate è sempre da rimarcare, complimentoni", ha risposto ancora la Becchimanzi. E il giornalista ha insistito: "Se a lei piace faccia pure, io preferisco il cioccolato". "Il cioccolato è un tipo di hashish", ha sottolineato l'attrice.

La Becchimanzi, poi, è passata ad analizzare il rapporto tra la premier Giorgia Meloni e il Ceo di Tesla: "Secondo me, ciò che sente come affinità Meloni con Musk è questo fascino tracotante dell'incoerenza. Musk è uno che scrive su X che il potere di decidere cosa è importante deve essere dato alla gente ma paga i suoi dipendenti per modificare l'algoritmo in modo che i suoi post abbiano un booster. La stessa incoerenza che porta Meloni a parlare di patriottismo occidentale rivendicando delle radici occidentali che di puramente occidentale non hanno nulla, perché nulla nella nostra cultura è puramente occidentale".

Guarda qui il botta e risposta tra Becchimanzi e Bocchino a DiMartedì

Ecco il titolo del nuovo libro di Italo Bocchino: roba da far impazzire compagni e sinistra | Guarda

Secondo Bocchino, invece, i progressisti si occupano di temi che non importano a nessuno: "La sinistra rincorre le farfalle, tipo: 'andiamo all'inaugurazione del murales della Murgia'. Lo 0,1% degli italiani è interessato alla Murgia. 'Andiamo a ballare sul carro LGBT'. Grande rispetto per il mondo LGBT. Ma l'1,6%, secondo l'Istat, sono gli appartenenti alla comunità LGBT. Gli italiani chiedono altro, Meloni dà risposte".