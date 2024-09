Rai 3, lo scontro del 732 agita l'auditel: proprio nel giorno del referendum...

Klaus Davi 27 settembre 2024 a

Vi proponiamo "Tele...raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo

CHI SALE (Passato e Presente / Rai 3)

Proprio nel giorno in cui i comitati referendari annunciano di aver raggiunto il quorum delle 500mila firme per il referendum sul diritto alla cittadinanza, spulciando i palinsesti avviene una cosa curiosa.

Passato e Presente, storica striscia curata e condotta da Paolo Mieli, nel dopo pranzo di Rai 3 totalizza una media di oltre mezzo milione di spettatori e del 4.5% di share con la replica di una puntata dedicata alla battaglia di Poitiers, famoso scontro svoltosi il 25 ottobre del 732 in cui l’esercito dei Franchi guidato da Carlo Martello fermò l’avanzata dei musulmani comandati da Abdal Rahman. Ottimo risultato di audience quindi, considerando che l’episodio era già stato mandato in onda lo scorso febbraio. Mieli, il cui obiettivo dichiarato è quello di «analizzare il presente conoscendo bene il passato», non lesina parallelismi tra quell’evento storico e ciò che stiamo vivendo oggi.

Più volte in questa stagione abbiamo constatato che anche in casi di film thriller o serie tv dedicati all’immigrazione senza controllo e alla minaccia islamica, l’audience ne abbia risentito. Ma in questo caso a reagire è stato il pubblico di Rai 3, molto diverso dai “ragazzacci” di Italia 1. Domina una componente over 55 con forte penetrazione nelle regioni rosse. Schlein and company, che gridano già alla vittoria, forse qualche interrogativo se lo dovrebbero porre.