Gasparri-Telese, rissa su La7: "Li porta lo spirito santo?", "Coda di paglia!"

Un Maurizio Gasparri straripante si scatena contro Luca Telese sulle nomine dei vertici Rai. Ospite di David Parenzo su La7 a L'aria che tira, il senatore di Forza Italia ha ricordato come fu lui con una legge nel 2004 a lasciare carta bianca al Parlamento per redigere una legge che si occupasse di Viale Mazzini. "Nel 2004 è stata fatta la legge Gasparri - ha esordito - che tenendo conto delle sentenze della Corte Costituzionale affidava al Parlamento la designazione degli amministratori del servizio pubblico. Quando ho presentato la legge non ho manco indicato la procedura. Decide il Parlamento. E il Parlamento - ha proseguito - scrisse un articolo affidando al Parlamento la nomina dei consigli di amministrazione nella commissione vigilanza".

Poi la stoccata a Luca Telese. "Siccome li elegge il Parlamento Telese, non è che glieli porta lo Spirito Santo i nomi. Li propongono dei gruppi parlamentari, che sono forti tanto o poco in base al voto dei cittadini. Si chiama democrazia, non è la lottizzazione".

Ma Luca Telese, in evidente disaccordo con Gasparri, non è stato persuaso dalle teorie del forzista. "Ma io non ho citato lei mi scusi. Che ha? La coda di paglia? Io sto solo spiegando la legge"., ha proseguito il senatore di Forza Italia.