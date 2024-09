Reazione a Catena, "le hanno fregate": le Volta Pagina perdono e scoppia la polemica

29 settembre 2024 a

Le Volta Pagina si sono confermate ancora una volta campionesse di Reazione a Catena, il game show condotto da Pino Insegno su Rai 1. Le tre amiche, appassionate lettrici da Reggio Emilia, finora hanno vinto 22 puntate portando a casa oltre 280mila euro. Nella puntata andata in onda questa sera, domenica 29 settembre, sono state sfidate dai Belli di Zio, Federica, Christian e Gianluca, tre giovani amici di vecchia data provenienti da Palermo. Il nome della squadra deriva dal fatto che tutti e tre sono accomunati dal fatto di essere da poco diventati zii.

Le campionesse, però, hanno avuto la meglio sugli sfidanti al momento dell'intesa vincente. Così sono arrivate all'Ultima catena con 113mila euro. Dopo vari dimezzamenti, però, il montepremi è sceso a 7.063 euro. Che è la cifra con cui le Volta Pagina sono giunte all’Ultima parola. Il primo termine a loro disposizione era GUIDA; il secondo iniziava con OM e finiva per O. Il terzo elemento, che Anna Laura, Antonella e Rosa hanno deciso di non comprare, era COCKTAIL. Alla fine le campionesse hanno puntato tutto sulla parola OMBRELLO. Purtroppo, però, la risposta esatta era OMBRELLINO.

In molti sui social non si sono detti d'accordo con la soluzione della Catena. "Le hanno fregate - ha scritto qualcuno -. Non ho mai visto una guida coll'ombrellino ma ombrello". Qualcun altro invece ha commentato: "Le guide non hanno l’ombrellino, hanno un vero e proprio ombrello". E ancora: "Che fregatura".