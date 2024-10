DiMartedì, Carlo Rossella insulta ancora Giorgia Meloni: "Una signora con molti complessi"

Roberto Tortora 02 ottobre 2024 a

A quasi due anni dal suo insediamento come presidente del Consiglio, il primo ad essere una donna nella storia italiana, Giorgia Meloni ha trovato consensi anche al di là dell’Atlantico, ricevendo il Global Citizen Award dalle mani di Elon Musk, un forte sostenitore e finanziatore della campagna elettorale di Donald Trump. Si è parlato molto della complicità tra Meloni e Musk e, quando le viene chiesto dai media se abbia in qualche modo consigliato il magnate della tecnologia, la Meloni risponde così: “Non sono tra quei leader che pensano di avere la facoltà di dire a un cittadino che vive in un'altra nazione cosa sia meglio per il suo futuro. Queste sono quelle cose che piacciono tanto alla sinistra, a me non sono piaciute mai. Mi pare che il tentativo di schierare l'Italia nella campagna americana sia un tentativo soprattutto italiano, ma non mi sembra particolarmente intelligente”.



Rispetto a queste dichiarazioni a DiMartedì, programma di approfondimento politico e sociale di La7 condotto da Giovanni Floris, si dibatte sul suo operato ed il padrone di casa chiede ad uno dei suoi ospiti in collegamento, l’ex-direttore di TG1 e TG5 Carlo Rossella, un parere più generale sul premier.

Questa l’analisi di Rossella: “Si vede che la Meloni è una signora che ha molti complessi quando dice che siamo circondati, parla di nemici e tante altre cose che sembra la mettano in cattiva luce. Poi quel suo modo di raccontarsi come "underdog" (sfavorita in gergo sportivo anglosassone, ndr)… ma quale under dog, ha cominciato a far politica giovanissima e ha sempre avuto solo la strada spianata, non ha mai percorso una strada in salita dal punto di vista politico, sempre strade o in pianura o in discesa. Io vorrei vederla davanti a una bella salita”. Il solito, gratuito, fango.