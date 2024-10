Affari Tuoi, "si è anche arrabbiata?": scoppia la polemica su Miriana

04 ottobre 2024 a

Miriana della Puglia, di professione farmacista, è stata la protagonista della puntata di Affari Tuoi andata in onda questa sera, venerdì 4 ottobre, su Rai 1. Al centro dello studio con il conduttore, Stefano De Martino, c'erano lei e il marito Vito. Il suo pacco era il numero 3. Le prime chiamate sono state molto fortunate per la concorrente, che è riuscita a eliminare molti blu. La prima offerta del Dottore, invece, è stata di 44mila euro. Marito e moglie, però, hanno preferito rifiutare e andare avanti.

Dopo una puntata ricca di colpi di scena, Miriana ha eliminato i 200mila euro. A quel punto il Dottore le ha offerto 35mila euro. Ma lei ancora una volta ha rifiutato. Alla fine le sono rimasti un blu da 1 euro e 4 rossi da 5mila, 15mila, 75mila e 100mila euro. La nuova offerta del Dottore è stata di 30mila euro. Ma la concorrente ha preferito sempre andare avanti, prendendo la decisione migliore, visto che poi ha eliminato il solo blu che le era rimasto.

Alla fine della partita, quindi, Miriana è rimasta solo con pacchi rossi. Sul finale aveva 5mila euro da una parte e 15mila euro dall'altra. L'ultima offerta della serata è stata il cambio pacco. I due concorrenti, però, hanno rifiutato, decidendo di tenere il 3, che almeno conteneva i 15mila euro. Sui social, qualche utente ha commentato la reazione poco soddisfatta di Miriana. "Non capisco la tristezza della concorrente. Hai vinto comunque 15.000 euro eh", ha scritto qualcuno. Qualcun altro invece: "Oh ma 15k so soldi mica spicci si è anche arrabbiata ??? mandateli a me". E ancora: "la faccia schifata con cui ha aperto il pacco nonostante avesse il più alto dei due".

